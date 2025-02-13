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Malezya Başbakanı İbrahim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Videosu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine dair teşekkür videosu paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:42
Malezya Başbakanı İbrahim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Videosu

Malezya Başbakanı İbrahim'den Teşekkür Mesajı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyaretin ardından video paylaşımı gerçekleştirdi. X sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan videoda, Erdoğan’ın ziyareti konusunda duyduğu memnuniyeti dile getiren İbrahim, teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin Anlamı ve İki Ülke Arasındaki Bağlar

İbrahim, paylaşımında "Müslüman dünyasının lideri, adalet, insan hakları ve sadece Gazze'de değil tüm dünyada barış ve adil çözüm çağrısında bulunan" Erdoğan’ı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti. İki ülkenin tek yürek olduğuna vurgu yapan İbrahim, Erdoğan’a teşekkür ederken, "İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam etmesi" temennisinde bulundu.

İkili İlişkilerin Geleceği

Başbakan İbrahim, Erdoğan'ın ziyaretinin Malezya için "son derece anlamlı ve zenginleştirici" olduğunu ifade ederek, "Siz bizim için çok değerli bir aile dostusunuz. Pek çok Malezyalı sizi tanıyor, hareketlerinizi, hikayenizi izliyor ve açıklamalarınızı çok ciddiye alıyor." şeklinde konuştu.

İkili ticareti artırmak için herhangi bir nedenin bulunmadığını belirten İbrahim, "İkili ve diplomatik ilişkiler sadece ekonomik zorunluluklara dayanmaz. Samimi dostluk ve güvene dayanır." dedi. Ayrıca, Erdoğan’ın Güneydoğu Asya turu kapsamında ikili ilişkileri ve stratejik işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

İbrahim, Erdoğan'ı ağırladıkları için "çok şanslı" olduklarını kaydetti.

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