Malezya'dan İsrail'e Karşı Birlik Çağrısı

Malezya, Uluslararası Topluma Harekete Geçme Çağrısında Bulundu

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, uluslararası topluma birlik ve harekete geçme çağrısında bulundu.

Açıklamada, dünyanın "Gazze'de çalınan geleceği ve kaybedilen hayatları görmezden gelmeye devam edemeyeceği" vurgulanarak, "Harekete geçme zamanı geldi." ifadesi yer aldı.

İsrail'in Hareketlerinin Sonuçları Düşünülmeli

Malezya Dışişleri, İsrail'in eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "İsrail, sonuçlarını düşünmeden hareket ediyor. Bu kabul edilemez" dedi. Aynı zamanda uluslararası toplumun İsrail'e karşı birleşmesi ve etkin bir yanıt vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca, dünyanın neresinde olursa olsun, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması gerektiği ifade edildi. Malezya'nın Filistin halkına desteği vurgulanırken, "Malezya, Filistin'in BM tam üyeliği için çalışmalarını sürdürecektir." denildi.

Gazze'deki Durum ve Son Gelişmeler

İsrail'in Gazze'yi işgaline 7 Ekim 2023 tarihi, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenlemesiyle başlamıştır. O tarihte, İsrail 1200 can kaybı ve 5 bin 132 yaralı bildirmiştir. Gazze'deki bu saldırılarda ise 41 bin 909 Filistinli ölmüş ve 97 bin 303 kişi yaralanmıştır.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ve sivil altyapı hedef alındığı bildirilmektedir. İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana 730 askerinin yaşamını yitirdiğini de açıkladı.

Ayrıca, 24 Kasım 2023'te insani yardım için verilen 4 günlük ara sırasında, 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, İsrail'in binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam ettiği belirtilmektedir. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de saldırılarda 160'ı çocuk olmak üzere 744 Filistinli hayatını kaybetti.