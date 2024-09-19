Malezya, Lübnan'daki Patlamaları Kınadı

Malezya'dan Lübnan Açıklaması

Malezya, Lübnan'da meydana gelen trajik patlamaları sert bir dille kınadı. Bu olaylar, sadece iki gün içinde 32 can kaybına yol açarak uluslararası toplumda büyük bir kaygı yarattı. Patlamaların Arkasındaki Sebepler

Malezya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili ciddi endişeler duyulduğu belirtildi. Açıklamada, bu tür olayların "Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini tehdit ettiği" vurgulandı.

Dayanışma Mesajı

Malezya'nın açıklamasında, ülkenin patlamalarda Lübnan'a olan dayanışmasını oluşturduğu ifade edildi. "Malezya, mevcut gergin durumu yatıştırmak ve bu sorunların üstesinden gelmek için uluslararası toplulukla iş birliği yapacaktır," denildi.

17 Eylül'de, Hizbullah'a ait çağrı cihazlarında gerçekleşen olağanüstü patlamalarda, ikisi çocuk olmak üzere toplamda 12 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, patlamalarda yaklaşık 2,800 kişi yaralandı. 18 Eylül'de ise çok sayıda telsizin patlatılması sonucunda 20 kişi daha hayatını kaybetti ve 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer, bu olaylarla ilgili olarak İsrail'i suçlarken, İsrail cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı. Özellikle 8 Ekim 2023'ten itibaren İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar, taraflar arasında giderek artan bir gerilim yaratmaktadır.