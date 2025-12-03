Malezya, MH370 aramalarına 30 Aralık'ta yeniden başlıyor

Malezya, 2014'te kaybolan MH370 uçağının aramalarına 30 Aralık'ta, Ocean Infinity ile 55 gün sürecek çalışma kapsamında yeniden başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:42
55 gün sürecek operasyon Ocean Infinity ile 'ücret alınmaz' anlaşmasıyla yürütülecek

Malezya, 2014 yılında kaybolan ve 239 kişinin hayatını kaybettiği MH370 yolcu uçağının aramalarına 30 Aralık'ta yeniden başlanacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında çalışmaların 55 gün süreceği belirtildi. Aramalar, okyanus ve deniz tabanlarından veri toplayan Ocean Infinity şirketi ile yürütülecek; enkaz bulunmazsa şirketin ücret alınmaz şartıyla görevlendirildiği kaydedildi. Ulaştırma Bakanı Loke Siew Fook, enkazın bulunması halinde şirkete 70 milyon dolar ödeneceğini açıkladı.

Malezya Havayollarına ait Kuala Lumpur-Pekin seferindeki MH370, kalkıştan kısa süre sonra rotasından saparak radardan kaybolmuştu. Tarihin en geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına rağmen uçağın enkazı bulunamadı.

Daha önce çok uluslu aramalara 26 ülkeden 60 gemi ve 50 uçak katılmış; bu operasyon 2017'de sona ermişti. Ocean Infinity'nin 2018'de yaptığı arama ise üç ay sonra tamamlanmıştı.

Olay, pilotun uçağı kasten düşürdüğü veya uçağın kaçırıldığı yönündeki spekülasyonlar da dahil olmak üzere pek çok komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden oldu. 2018'deki bir soruşturmada uçağın kontrol sistemlerinin kasten manipüle edilerek rotasından saptırıldığı tespit edildi, ancak nedenine ulaşılamadı.

