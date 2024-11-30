Mali Cumhurbaşkanı Goita, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Mali Cumhurbaşkanı Goita, Rusya'dan Heyet Ağırladı

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ı kabul etti. Mali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Novak, iş insanlarından oluşan kalabalık bir heyetle birlikte Mali'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Enerji, Tarım ve Güvenlik İşbirliği Ele Alındı

Görüşme sırasında, enerji, tarım ve terörle mücadele konularındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi. Bu tür işbirliklerinin, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Sahel Devletleri İttifakı'na Ziyaret

Novak ve beraberindeki heyet, Mali'nin yanı sıra Sahel Devletleri İttifakı (AES) üyesi olan Nijer ve Burkina Faso'yu da ziyaret edecek. Bu ziyaretin, üç ülke arasında daha derinlemesine işbirliğini artırması bekleniyor.

Yeni Stratejiler ile Birlikte İttifak Kuruldu

Mali, Nijer ve Burkina Faso, ECOWAS'tan ayrılma kararı alarak Eylül 2023'te AES'i kurmuştu. 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de yapılan ilk zirvede, bu üç ülkenin oluşturacağı “Sahel Devletleri Konfederasyonu”nu kurmayı öngören ortak bir bildiri imzalandı. Goita, 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı olarak seçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.