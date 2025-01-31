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Mali'de Altın Madeninde Göçük: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Mali'nin Danga köyündeki altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi kayboldu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:14
Mali'de Altın Madeninde Göçük: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Mali'de Altın Madenindeki Trajik Göçük

Mali'nin güneyinde bulunan Danga köyündeki bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması, 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ulusal basında çıkan haberlere göre, göçük sırasında çoğunluğu kadın olan bu kişilerin, madende mahsur kaldıkları bildirildi.

Olay Anı ve Yetkililerin Açıklamaları

Yetkililer, olayla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, "Bir çukurda mahsur kaldılar, yıkıma yol açan çamurlu suya battılar. Ne yazık ki hiçbiri kaçmayı başaramadı." ifadelerini kullandı. Bu trajik olayda kaybolan birçok kişi olduğu belirtiliyor.

Bölge valiliği, tehlikeli koşullar nedeniyle "cesetlerin hiçbirinin çıkarılamadığını" ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Olay, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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