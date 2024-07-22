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Mali'de Terör Saldırısı: 26 Can Kaybı

Mali'de bir köye gerçekleştirilen terör saldırısında 26 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:27
Mali'de Terör Saldırısı: 26 Can Kaybı

Mali'de Şiddet Olayı: 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Mali'nin Mopti bölgesinde yer alan bir köye, kimliği belirsiz silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen terör saldırısında 26 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Yerel basında yer alan bilgilere göre, saldırganlar tarlada çalışan köylülerin üzerine ateş açtı. Olay sonrası meydana gelen can kaybı, bölgedeki güvenlik sorunlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sahel Bölgesi ve Terör Tehditleri

Burkina Faso, Mali ve Nijer arasında yer alan "Üç Ülke Sınırı" bölgesi, yıllardır El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor. 2013 yılından bu yana Mali, terörizm tehdidi ile mücadele ediyor.

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