Malpensa Havalimanı'nda Yolcu Terminal 1'de Yangın Çıkardı

Milano'daki Malpensa Havalimanı'nda bir yolcu, Terminal 1 yakınındaki çöp kutusunu ateşe verdi ve check-in ekranlarını kırdı; güvenlik müdahalesiyle gözaltı sağlandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:22
Malpensa Havalimanı'nda Yolcu Terminal 1'de Yangın Çıkardı

Olayın Detayları

İtalya'nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı'nda bir yolcunun Terminal 1'deki 13 numaralı kapı yakınında bulunan çöp kutusunu ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede panik yarattı ve yolcular endişeyle bölgeden uzaklaştı.

Olay sırasında aynı yolcunun elindeki çekiçle bazı check-in ekranlarını parçaladığı bildirildi.

Müdahale ve Sonrası

Olay yerine hızla müdahale eden havalimanı güvenlik personeli olayı etkisiz hale getirdi ve şüpheli kişi havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ise güvenlik amacıyla terminali boşalttı.

Güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra terminaldeki faaliyetler yeniden normale döndü ve seferlerde aksama olup olmadığına ilişkin yetkililer tarafından yapılan açıklamalar beklendiği belirtildi.

