Malta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Onur: Yeni Cadde Açıldı

Malta'nın Marsa kasabasında, tarihi Türk Şehitliği'nin yanı başında öne çıkan bir caddeye, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verildi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Caddenin isimlendirilmesi için düzenlenen törene, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem katıldı. Atatürk Caddesi’nin girişine, üzerinde Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yer aldığı levha asıldı.

19 Mayıs'ta rahatsızlığı sebebiyle Ankara’da vefat eden Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, bu caddeye Atatürk isminin verilmesi konusundaki çalışmaları yakından takip ediyordu. Geçen yıl Ağustos ayında bir basın mensubuna yaptığı açıklamada, Atatürk'ün adının verileceği bu yolun, adadaki tarihi Türk Şehitliği'ne oldukça yakın olduğunu ve Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilen Marsa kavşağı projesi üzerinde yer aldığını belirtmişti.

Şen, bu konunun kendisinden önceki Büyükelçi Kerem Kıratlı döneminde başlatıldığını ve kendisinin de sürecin takipçisi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ile Malta arasındaki ilişkilerin gelişmesi çerçevesinde Malta hükümetinin aldığı bir karar. Bu karar, Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Malta'nın Marsa kasabasında, tarihi Türk Şehitliği'nin yakınındaki işlek bir caddeye, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. Atatürk Caddesi’nin girişine, üzerinde Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu levha asıldı. Caddenin isimlendirilmesi törenine Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem (solda) katıldı.

Malta'nın Marsa kasabasında, tarihi Türk Şehitliği'nin yakınındaki işlek bir caddeye, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. Atatürk Caddesi’nin girişine, üzerinde Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu levha asıldı. Caddenin isimlendirilmesi törenine Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem (solda) katıldı.