Malta, İsrail'in Gazze Saldırılarını Şiddetle Kınadı

Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 'barbarca' diyerek kınadı ve ölü sayısının 322'yi geçtiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:12
Malta, İsrail'in Gazze Saldırılarını Şiddetle Kınadı

Malta'nın Başbakanı Robert Abela, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarını şiddetle kınayarak, bu eylemleri "barbarca" olarak nitelendirdi. Sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Gazze'ye yönelik yoğun saldırılar sonucunda 300'den fazla çocuk, kadın ve erkek hayatını kaybetti. Malta hükümeti adına bu barbarca saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadesine yer verdi.

Başbakan Abela, Malta'nın Gazze, Ukrayna ve diğer bölgelerde barış için mücadele ettiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in ateşkesi bozarak düzenlediği saldırılar sonucunda ölen ve kaybolanların sayısının 322'yi aştığı bilgisi verildi.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındıkları okullar ve sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı belirtildi. İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
2
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kritik Açıklamalar: Terörle Mücadele Devam Edecek
3
Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Gerçekleşti
4
Hollywood, Yapay Zeka Yasalarına Karşı Çıkıyor
5
Çanakkale Savaşları'nın Tek Kadın Gazetecisi: Wanda Zembruska'nın Günlükleri
6
Büyük Aile Platformu Gündüz Kuşağı Programlarına Dikkat Çekiyor
7
Artvin'de Heyelan Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 2 Ev Ağır Hasar Aldı

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı