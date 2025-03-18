Malta, İsrail'in Gazze Saldırılarını Şiddetle Kınadı

Malta'nın Başbakanı Robert Abela, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarını şiddetle kınayarak, bu eylemleri "barbarca" olarak nitelendirdi. Sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Gazze'ye yönelik yoğun saldırılar sonucunda 300'den fazla çocuk, kadın ve erkek hayatını kaybetti. Malta hükümeti adına bu barbarca saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadesine yer verdi.

Başbakan Abela, Malta'nın Gazze, Ukrayna ve diğer bölgelerde barış için mücadele ettiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in ateşkesi bozarak düzenlediği saldırılar sonucunda ölen ve kaybolanların sayısının 322'yi aştığı bilgisi verildi.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındıkları okullar ve sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı belirtildi. İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.