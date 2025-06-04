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Maltepe'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yol Kapandı

Maltepe'de hafriyat kamyonunun damperinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 17:49
Maltepe'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yol Kapandı

Maltepe'de meydana gelen bir kaza, trafik akışını olumsuz etkiledi. Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan Büyükbakkalköy Yolu Caddesi'nden D-100 kara yoluna ilerleyen B.Ç. yönetimindeki moloz yüklü hafriyat kamyonunun damperi, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kamyonun devrilen damperinden düşen moloz parçaları, yolda geniş bir alana yayıldı. Olayın hemen ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından polis, yolda önlem alarak D-100 kara yolu istikameti trafiğe kapandı.

Ekiplerin, yola saçılan molozları temizleme ve devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor. İlk bilgilere göre, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bilgisi edinildi, ancak yolun açılması için ciddi bir çaba sarf ediliyor.

Maltepe'de hafriyat kamyonunun damperinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Maltepe'de hafriyat kamyonunun damperinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Maltepe'de hafriyat kamyonunun damperinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Maltepe'de hafriyat kamyonunun damperinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

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