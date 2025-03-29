Maltepe'de İşletmeye Saldırı: 4 Kişi Gözaltında

Maltepe'de Bir İşletmeye Saldırı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir işletmeye yönelik yapılan sözlü ve fiziksel saldırı sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir grup, iş yerinde oturanlara önce sözlü tacizde bulunmuş, ardından ise mekanda oturanların tepki vermesi üzerine sandalye fırlatarak iş yerinde hasara sebep olmuştur.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyon kapsamında saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ, E.D. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alınmış ve olayla ilgili tahkikat sürmektedir.

Olayın Anı Kameraya Yansıdı

Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler, olaya tanıklık edenlerin yaşadığı şoku ortaya koyuyor.