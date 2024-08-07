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Maltepe'de Metruk Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

Maltepe'de çıkan yangın metruk bina ve çevresindeki ağaçlara zarar verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:04
Maltepe'de Metruk Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

Maltepe'de Metruk Bina Yangını

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Küçükyalı Merkez Mahallesi sınırlarında bir yangın olayı meydana geldi. Şehit Eren Tecimel Sokak'ta bulunan metruk bir binanın bahçesinde başlayan alevler, kısa sürede binanın dış cephesine sıçradı.

Hızla Yayılma Gösterdi

Alevlerin yükselmesi ile birlikte, yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü. Olayın fark edilmesi üzerine, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

İtfaiye Müdahalesi ve Sonrası

İtfaiye ekipleri, etkin bir müdahale ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sırasında, metruk binanın dış cephesinin yanı sıra, bölgedeki bazı evlerin bahçelerindeki meyve ağaçlarının da zarar gördüğü bildirildi.

Yangının nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, konuyla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade ediliyor.

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