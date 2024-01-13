Maltepe'de polis denetiminde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
Polis denetimi sırasında 2 kilo 985 gram uyuşturucu madde taşıyan şüpheli ve araçtaki diğer kişi Maltepe'de yakalanarak tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte asayişi sağlamak ve suçluları yakalamak için denetimler yaptı. Bu denetimler esnasında, 5 Ocak'ta Gülsuyu Mahallesi'nde bir araç şüpheli görülerek kontrol noktasında durduruldu.
Araçtaki G.K. isimli kadın, polis kontrolü sırasında kaçtı. Polisler, kısa bir takip sonucu G.K'yi yakaladı. G.K'nin üzerinde 3 paket uyuşturucu, ruhsatsız silah ve 3 bin 885 lira bulundu.
Ekipler, aracın sürücüsü E.Y'nin korsan taksi olduğunu ve H.Ö. ile G.K'yi Kadıköy'den aldığını belirledi.
ŞÜPHELİLERİN 83 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Şahısların toplam 83 suç kaydı olduğu sorgulamada ortaya çıktı. Gözaltına alınanlardan E.Y, belediyeden izin almadan yolcu taşıdığı için Karayolları Trafik Kanunu'na göre 34 bin 376 lira ceza aldı.