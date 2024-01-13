Maltepe'de polis denetiminde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Araçtaki G.K. isimli kadın, polis kontrolü sırasında kaçtı. Polisler, kısa bir takip sonucu G.K'yi yakaladı. G.K'nin üzerinde 3 paket uyuşturucu, ruhsatsız silah ve 3 bin 885 lira bulundu.

Ekipler, aracın sürücüsü E.Y'nin korsan taksi olduğunu ve H.Ö. ile G.K'yi Kadıköy'den aldığını belirledi.

ŞÜPHELİLERİN 83 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şahısların toplam 83 suç kaydı olduğu sorgulamada ortaya çıktı. Gözaltına alınanlardan E.Y, belediyeden izin almadan yolcu taşıdığı için Karayolları Trafik Kanunu'na göre 34 bin 376 lira ceza aldı.