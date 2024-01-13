Maltepe'de polis denetiminde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Polis denetimi sırasında 2 kilo 985 gram uyuşturucu madde taşıyan şüpheli ve araçtaki diğer kişi Maltepe'de yakalanarak tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte asayişi sağlamak ve suçluları yakalamak için denetimler yaptı. Bu denetimler esnasında, 5 Ocak'ta Gülsuyu Mahallesi'nde bir araç şüpheli görülerek kontrol noktasında durduruldu.

Maltepe'de polis denetiminde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
Yayın Tarihi:

Araçtaki G.K. isimli kadın, polis kontrolü sırasında kaçtı. Polisler, kısa bir takip sonucu G.K'yi yakaladı. G.K'nin üzerinde 3 paket uyuşturucu, ruhsatsız silah ve 3 bin 885 lira bulundu. 

Ekipler, aracın sürücüsü E.Y'nin korsan taksi olduğunu ve H.Ö. ile G.K'yi Kadıköy'den aldığını belirledi.

ŞÜPHELİLERİN 83 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şahısların toplam 83 suç kaydı olduğu sorgulamada ortaya çıktı. Gözaltına alınanlardan E.Y, belediyeden izin almadan yolcu taşıdığı için Karayolları Trafik Kanunu'na göre 34 bin 376 lira ceza aldı.

Öne Çıkanlar
iPad Pro 2024 ne zaman piyasaya çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak? iPad Pro 2024 ne zaman piyasaya çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak?
Sütlerde dev indirim! Aynı üründen ikincisi yüzde 50 indirimli Sütlerde dev indirim! Aynı üründen ikincisi yüzde 50 indirimli
10 bankadan emekli promosyonu kararı! Daha önce promosyon almış emeklileri de ilgilendiriyor! 10 bankadan emekli promosyonu kararı! Daha önce promosyon almış emeklileri de ilgilendiriyor!
Çok Okunanlar
Van, Hakkari, Bitlis'te kar esareti: 1277 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Van, Hakkari, Bitlis'te kar esareti: 1277 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Şehit haberlerinden sonra AK Parti aday tanıtım toplantısını erteledi Şehit haberlerinden sonra AK Parti aday tanıtım toplantısını erteledi Eski MİT Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi 9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İşte saldırının detayları! 9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İşte saldırının detayları! Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan kullanıcılara operasyon Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan kullanıcılara operasyon