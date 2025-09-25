Maltepe'de Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Maltepe'de 5 Eylül'de gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan K.M. olayıyla ilgili yakalanan H.K, A.Y, B.Y ve M.E.E. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:19
Maltepe'de Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı

Maltepe'de silahlı saldırıda 4 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül'de Gülsuyu Mahallesi'nde K.M.'nin (19) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturma sonucu dört zanlıyı yakalayarak adliyeye sevk etti.

Polis incelemesinde, olay yerine araçla gelen ve K.M.'ye silahla ateş eden dört şüpheli olduğu ve zanlıların geldikleri araçla kaçtıkları tespit edildi.

Şüpheliler ve gözaltılar

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin H.K, A.Y, B.Y. ve M.E.E. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y., 19 Eylül'de yakalandı.

A.Y.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildi. Zanlının ifadesinde, K.M. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğunu söylediği öğrenildi.

Çalışmaların devamında diğer şüpheliler H.K, B.Y. ve M.E.E. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandılar.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Heybeliada Okulu için hazırız — Bartholomeos ile görüşeceğim
2
Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü
3
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
4
Fuat Oktay Sancaktepe'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
5
Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi
6
Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır
7
Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim