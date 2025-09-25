Maltepe'de Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı

Maltepe'de silahlı saldırıda 4 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül'de Gülsuyu Mahallesi'nde K.M.'nin (19) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturma sonucu dört zanlıyı yakalayarak adliyeye sevk etti.

Polis incelemesinde, olay yerine araçla gelen ve K.M.'ye silahla ateş eden dört şüpheli olduğu ve zanlıların geldikleri araçla kaçtıkları tespit edildi.

Şüpheliler ve gözaltılar

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin H.K, A.Y, B.Y. ve M.E.E. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y., 19 Eylül'de yakalandı.

A.Y.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildi. Zanlının ifadesinde, K.M. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğunu söylediği öğrenildi.

Çalışmaların devamında diğer şüpheliler H.K, B.Y. ve M.E.E. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandılar.