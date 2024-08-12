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Maltepe'de Tadilat Halindeki Dükkanında Erkek Cesedi Bulundu

Maltepe'de tadilat sürecindeki bir dükkanda erkek cesedi bulundu, polis olayla ilgili soruşturmaya başladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 23:00
Maltepe'de Tadilat Halindeki Dükkanında Erkek Cesedi Bulundu

Maltepe'de Şok Edici Bir Keşif

Maltepe'nin Feyzullah Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın tadilat halindeki dükkanında, bir erkek cesedi bulundu. Küçükbağ Sokak üzerindeki dükkandan gelen kötü kokular, mahalle sakinlerini endişelendirdi.

Olay Yeri İncelemesi

Durumun polise bildirilmesi üzerine, ekipler derhal olay yerine intikal etti. Yapılan incelemeler sırasında, dükkanın tuvaletinde bir erkek cesedinin bulunduğu tespit edildi.

Cenaze Otopsi İçin Gönderildi

Henüz kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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