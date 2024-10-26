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Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Maltepe'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol altında tutuluyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:43
Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, 21 Ekim tarihinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bilgi sahibi oldu.

Yapılan Arama ve Ele Geçirilenler

Operasyon sırasında yapılan aramada, 2 kilogram marihuana, ruhsatsız bir tabanca, 7 mermi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında O.D., Y.K. ve C.G. yer aldı.

Suçlamalar ve Cezalar

Şüpheli Y.K. hakkında yapılan sorgulamada, dolandırıcılık, yağma ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma suçlarından 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, C.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Maltepe'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Maltepe'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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