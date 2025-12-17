Maltepe'de 'zula' evine baskın: Çok sayıda silah ele geçirildi
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçu kapsamında Gülsuyu Mahallesi'nde çok sayıda silahın zula olarak saklandığı tespit edildi.
11 Aralık'ta belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda A.A. (50) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler: 1 adet uzun namlulu tabanca, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet şarjör, 207 adet fişek, 16 adet tüfek kartuşu, 1 adet çelik yelek ile 3 adet kumar makinesi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli A.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
