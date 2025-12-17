DOLAR
Maltepe'de Zula Evine Baskın: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Maltepe'de düzenlenen operasyonda Gülsuyu Mahallesi'ndeki zula evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:18
Maltepe'de Zula Evine Baskın: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Maltepe'de 'zula' evine baskın: Çok sayıda silah ele geçirildi

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçu kapsamında Gülsuyu Mahallesi'nde çok sayıda silahın zula olarak saklandığı tespit edildi.

11 Aralık'ta belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda A.A. (50) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler: 1 adet uzun namlulu tabanca, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet şarjör, 207 adet fişek, 16 adet tüfek kartuşu, 1 adet çelik yelek ile 3 adet kumar makinesi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli A.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

(BAK-)

Maltepe'deki "zula" evine baskında çok sayıda silah ele geçirildi

Maltepe'deki "zula" evine baskında çok sayıda silah ele geçirildi

