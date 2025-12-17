Maltepe'de 'zula' evine operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi, 1 tutuklu
Gülsuyu Mahallesi'nde eş zamanlı baskın
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Gülsuyu Mahallesi adreslerinde silah saklandığı tespit edildi. Operasyon 11 Aralık'ta belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlendi.
Operasyonda A.A. (50) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet uzun namlulu tabanca, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet şarjör, 207 adet fişek, 16 adet tüfek kartuşu, 1 adet çelik yelek ve 3 adet kumar makinesi yer aldı.
Yakalanan şüpheli A.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
