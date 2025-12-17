DOLAR
Maltepe'de 'zula' evine operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi, 1 tutuklu

Maltepe Gülsuyu'ndaki zula evinde 11 Aralık'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve 3 kumar makinesi ele geçirildi; A.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:27
Gülsuyu Mahallesi'nde eş zamanlı baskın

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Gülsuyu Mahallesi adreslerinde silah saklandığı tespit edildi. Operasyon 11 Aralık'ta belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlendi.

Operasyonda A.A. (50) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet uzun namlulu tabanca, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet şarjör, 207 adet fişek, 16 adet tüfek kartuşu, 1 adet çelik yelek ve 3 adet kumar makinesi yer aldı.

Yakalanan şüpheli A.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

