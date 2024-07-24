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Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Yalan Haberlerle Mücadeledeki Zorluklara Dikkat Çekti

Prof. Dr. Sözen, Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu'nda yalan haberlerin etkisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:40
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Yalan Haberlerle Mücadeledeki Zorluklara Dikkat Çekti

Yalan Haberlerin Yaygınlaşması

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sözen, "Yalan ve asılsız haberler, çağımızın en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Yapılan araştırmalar, insanların yalan haberlere inanma oranının doğru haberlere oranla 6 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

İletişim Başkanlığı'nın Rolü

Prof. Dr. Sözen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, kurulduğu günden bu yana hem ulusal hem de uluslararası standartlarda anlık değişimlere uyum sağlayan bir yapı olduğunu belirtti. Bu bağlamda, İletişim Başkanlığı’nın kriz anlarında etkin çözümler üretebilme yeteneğini öne çıkardı.

Dijital Dünyada Hegemonik Değişimler

Sözen, konuşmasında dijital dünyada yaşanan değişimlerin dil hegemonyasına yol açtığını vurgulayarak, "Dijital alanın dili İngilizce halini aldı. Teknolojiyi elinde bulunduranların dili de bu durumda İngilizce. Bu durum, devletler ve şirketler arasındaki güç dinamiklerini de etkiliyor. Günümüzde, şirketlerin devletler üzerindeki etkisi giderek artış göstermektedir," diye konuştu.

Kapitalizm ve Veri Yönetimi

Prof. Dr. Edibe Sözen, 21. yüzyılda teknolojinin egemen olduğunu vurgulayarak, oyun kapitalizmi ve kripto para üzerinde durdu. "Veri, en değerli varlık haline geldi. Bu zenginliğe sahip ülkeler, gelecekte daha da güçlenecek," ifadesini kullandı.

Sempozyumda Neler Konuşuldu?

Açılış konuşmalarının ardından "Gazetecilerin Gözünden İletişim ve Medya Ekosistemi" oturumu gerçekleştirildi. Sempozyumun öğleden sonraki kısmında ise farklı konulara dair oturumlar düzenlendi: "Yöneticilerin Gözünden Türkiye İletişim Modeli", "Yeni Medyanın Gücü ve Etkisi" ve "İletişimde Hakikat Mücadelesi" gibi önemli oturumlar yer aldı.

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