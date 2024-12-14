Mamak’ta Hayvan Katliamı İddiası: Vatandaşlar Barınak Önünde Toplandı

Mamak'ta Hayvan Katliamı İddiası

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan Mamak Belediyesine ait hayvan barınağı'nda hayvanların katledildiği iddiaları, bir grup vatandaşın barınak önünde toplanmasına neden oldu. Olay üzerine Ankara Valiliği, konu ile ilgili olarak sorumlular hakkında tahkikat başlattığını duyurdu.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, hayvanların katledildiği ileri sürülen barınakta, 30 kişilik bir grup toplanarak duruma tepki gösterdi. Mamak Belediyesi avukatları, toplanan kalabalıkla görüşerek barınakta inceleme yapmak üzere içeri girdi. İnceleme sürecinin devam ettiği öğrenilirken, barınak etrafında güvenlik güçlerinin tedbir amaçlı beklediği bildirildi.

Valilik Açıklaması

Ankara Valiliği, Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı hakkında sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, il jandarma Komutanlığının konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikat başlattığını ve olayın titizlikle sürdüğünü belirtti.

Mamak Belediyesinden Yanıt

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yaşanan durum karşısında büyük bir üzüntü ve endişe duyduğunu açıklayarak, “Bir hayvansever olarak bu görüntülerden derin bir üzüntü yaşadım ve hemen tahkikat başlattım,” dedi. Şahin, görev ihmalinde bulunan veteriner hekimler veya barınak çalışanlarının görevden alınacağını belirtti.

Hayvanseverlerin Tepkisi

Soğuk havaya rağmen, barınak önünde bekleyen hayvanseverlerin tepkileri sürüyor. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, hayvanseverler olayın titizlikle incelenmesini ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor. Barınak önünde bekleyen Çetin Erdan, “İçeride hayvanların birbirini parçaladıklarını, aç kaldıklarını öğrendik. Hayvanların yaşam alanlarının böyle olmaması gerekir,” diyerek durumu eleştirdi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise barınakta çok sayıda hayvanın öldüğüne dair görüntülerin olduğunu belirterek, “İçeride durum fecaat. Çok aç hayvanlar gördük,” ifadesinde bulundu.