Mamuşa'da 15. Uluslararası Domates Festivali Coşkusu

Mamuşa'da 15. Uluslararası Domates Festivali Gerçekleşti

Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Domates Festivali, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Festival Detayları

Mamuşa Belediyesi tarafından organize edilen festivale Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Kosova ve Türkiye'den çok sayıda milletvekili ve yerel yöneticiler de etkinlikte yer aldı.

Başbakan Kurti'den Destek Vaadi

Festivalin açılışında konuşma yapan Başbakan Kurti, Mamuşa'nın tarıma olan bağlılığının Kosova'nın tanınmasına büyük katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, son 3 yılda Mamuşalı çiftçiler için 10 milyon avrodan fazla destek sağladıklarını belirtti.

Büyükelçi Angılı'dan Övgü

Büyükelçi Angılı, Türk toplumunun Kosova'nın kalkınmasına katkı sağladığını ifade ederek, "Kosova Türk toplumu, kardeş ülke ile aramızdaki duygusal bağın en güçlü temsilcileridir." dedi.

ABB Başkanı Yavaş'tan Moral Desteği

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kosova ile Türkiye arasındaki dostluğun devam edeceğini belirterek, Mamuşalıların Türk kültürünü temsil etmedeki önemini vurguladı.

Festivalin Eğlence Dolu Anları

Bakan Fikrim Damka, Mamuşalıların çalışkanlığını ve Türk kimliğini övgüyle anlattı. Belediye Başkanı Krasniç ise, festivale katılan 200'den fazla tarımcıya toplamda 250 bin avro değerinde tarım ekipmanları vereceklerini açıkladı. Etkinlik, halk oyunları ve konserlerle sona erdi.

Geçmiş Yıla Dair Not

Geçen yıl planlanan festival, Türkiye’deki depremler nedeniyle iptal edilmişti; bu yıl ise tekrar düzenlendi.