DOLAR
35,65 0%
EURO
37,19 -0,12%
ALTIN
3.145,24 0,39%
BITCOIN
3.616.135,74 2,8%

Mamuşa'da Öğrencilere Tablet Dağıtıldı

Kosova'nın Mamuşa Belediyesi'nde Türk kurumları, öğrencilere tablet dağıttı ve yabancı dil eğitimine destek verdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:16
Mamuşa'da Öğrencilere Tablet Dağıtıldı

Mamuşa'da Öğrencilere Tablet Desteği

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da, Atatürk Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, dil kurslarında eğitim gören öğrencilere Türk kurumları tarafından tablet dağıtıldı.

Tören Detayları

Bu anlamlı etkinlik, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı ve Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği işbirliğinde gerçekleştirildi. Tören, Atatürk Lisesi'nde yapıldı ve birçok önemli isim katıldı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Veysel Erdel, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkan Vekili Albay Ersin Çelikkanat ve okul yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Yabancı Dil Eğitiminin Önemi

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, öğrencilerin yabancı dil öğreniminin önemi üzerinde duruldu. Dağıtılan tabletlerle öğrencilerin daha fazla kaynağa ulaşarak, daha kaliteli eğitim alacaklarına dikkat çekildi.

Tablet Dağıtımına Dair Bilgiler

Konuşmaların ardından, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından düzenlenen Arnavutça ve İngilizce dil kurslarında eğitim gören 16 öğrenciye tablet verildi. Bunun yanı sıra, mevcut eğitim-öğretim yılı içerisinde Kosova’nın çeşitli bölgelerinde birinci sınıfa başlayan 200’den fazla Türk ve Arnavut öğrenciye de eğitim materyali olarak tablet dağıtıldı.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'daki Atatürk Lisesi'nde dil kurslarında eğitim gören...

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'daki Atatürk Lisesi'nde dil kurslarında eğitim gören öğrencilere Türk kurumlarınca tablet dağıtıldı.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'daki Atatürk Lisesi'nde dil kurslarında eğitim gören...

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'daki Atatürk Lisesi'nde dil kurslarında eğitim gören öğrencilere Türk kurumlarınca tablet dağıtıldı.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noterlik Kanunu Açıklaması
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Açıklamaları
4
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov Suriye'yi Ziyaret Etti
5
Fransa, Cenin'deki İsrail Saldırıları Nedeniyle Derin Endişe İçinde
6
Bayburt'ta Cipin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı
7
İsrail, ABD'den Lübnan'dan Çekilme Süresi İçin Ek 30 Gün Talep Etti

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları