Mamuşa'da Öğrencilere Tablet Dağıtıldı

Mamuşa'da Öğrencilere Tablet Desteği

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da, Atatürk Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, dil kurslarında eğitim gören öğrencilere Türk kurumları tarafından tablet dağıtıldı.

Tören Detayları

Bu anlamlı etkinlik, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı ve Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği işbirliğinde gerçekleştirildi. Tören, Atatürk Lisesi'nde yapıldı ve birçok önemli isim katıldı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Veysel Erdel, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkan Vekili Albay Ersin Çelikkanat ve okul yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Yabancı Dil Eğitiminin Önemi

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, öğrencilerin yabancı dil öğreniminin önemi üzerinde duruldu. Dağıtılan tabletlerle öğrencilerin daha fazla kaynağa ulaşarak, daha kaliteli eğitim alacaklarına dikkat çekildi.

Tablet Dağıtımına Dair Bilgiler

Konuşmaların ardından, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından düzenlenen Arnavutça ve İngilizce dil kurslarında eğitim gören 16 öğrenciye tablet verildi. Bunun yanı sıra, mevcut eğitim-öğretim yılı içerisinde Kosova’nın çeşitli bölgelerinde birinci sınıfa başlayan 200’den fazla Türk ve Arnavut öğrenciye de eğitim materyali olarak tablet dağıtıldı.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'daki Atatürk Lisesi'nde dil kurslarında eğitim gören öğrencilere Türk kurumlarınca tablet dağıtıldı.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'daki Atatürk Lisesi'nde dil kurslarında eğitim gören öğrencilere Türk kurumlarınca tablet dağıtıldı.