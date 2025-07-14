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Manavgat Belediyesi Başkan Vekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek Seçildi

Manavgat Belediyesi, tutuklanan başkanın ardından Mehmet Çiçek'i başkan vekili olarak seçti.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 16:10
Manavgat Belediyesi Başkan Vekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek Seçildi

Manavgat Belediye Meclisi'nde Önemli Seçim

Manavgat Belediye Meclisi, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yaptığı toplantıda, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Çiçek başkan vekili olarak seçildi.

Kara'nın rüşvet, irtikap ve zimmet suçlamalarıyla tutuklanması ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması sonrasında meclis, başkan vekili seçimi için toplandı. Bu oylama sırasında CHP grubu Mehmet Çiçek'i aday gösterirken, AK Parti ve MHP AK Parti'li Meclis Üyesi Süleyman Öz'ü aday olarak sundu.

Oylama Süreci ve Sonuçlar

Gizli oylama sonucunda, ilk iki turda hiç bir aday salt çoğunluğu elde edemedi. Üçüncü turda ise Süleyman Öz 16 oy alırken, Mehmet Çiçek 20 oy alarak Manavgat Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Çiçek'ten Açıklama

Görevdeki ilk açıklamasını yapan Çiçek, Manavgat halkının iradesini korumak ve belediyenin hizmetlerini sürdürebilmek için bu vekalet görevini üstlendiğini belirtti. Çiçek, "Siyasi görüşü, parti ve dünya görüşü ne olursa olsun herkesi birleştiren temel değerimiz Manavgat'tır. Bu toprakların doğasına, tarihine, kültürüne ve insanına sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Çiçek, sözlerine şöyle devam etti: "250 bini aşkın hemşehrimize karşı sorumluluğumuzun farkında olarak kesintisiz ve kapsayıcı hizmet üretmeye devam edeceğiz." Oylamayı birçok kent sakininin takip ettiği belirtildi.

Manavgat Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın görevden...

Manavgat Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li meclis üyesi Mehmet Çiçek başkan vekili seçildi. Oylamayı çok sayıda kent sakini de takip etti.

Manavgat Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın görevden...

Manavgat Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li meclis üyesi Mehmet Çiçek başkan vekili seçildi. Oylamayı çok sayıda kent sakini de takip etti.

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