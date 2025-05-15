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Manavgat Belediyesi'nden Side Festivali'nde Karbon Ayak İzi Hesaplaması

Manavgat Belediyesi, Side Antik Kent'te düzenlediği festivalin karbon ayak izini hesaplattı ve çevreye olan duyarlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 18:23
Manavgat Belediyesi'nden Side Festivali'nde Karbon Ayak İzi Hesaplaması

Manavgat Belediyesi, Festivalin Karbon Ayak İzini Hesapladı

Manavgat Belediyesi, 24-26 Nisan tarihleri arasında Side Antik Kent'te gerçekleştirdiği "Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali"nin karbon ayak izini hesaplattı. Bu işlem, sürdürülebilirlik ve çevre alanında uzman bir firma tarafından geliştirilen yazılımla yapıldı.

Karbon Emisyonları GHG Protokolü ile Ölçüldü

Festivalin karbon ayak izi hesaplamasında, sera gazı emisyonlarını ölçmede uluslararası geçerliliği olan GHG Protokolü esas alındı. Elde edilen sonuçlar ise ISO 14064-1:2018 standardına uygun bir şekilde raporlandı.

Emisyon Verileri ve Katılımcı Sayısı

Üç gün süren etkinlik boyunca, ulaşımdan konaklamaya, yiyecek hizmetlerinden elektrik tüketimine kadar birçok alanda toplam 96 bin 384,8 kilogram karbondioksit eşdeğeri (CO₂e) emisyon oluştu. Bu emisyonların %52'si ulaşımdan, %39,6'sı konaklamadan ve %8,4'ü diğer kalemlerden geldi. Festivalde yaklaşık 7 bin kişinin katılımıyla kişi başına karbon ayak izi 13,8 kilogram CO₂e olarak hesaplanarak, bu oran benzer festivallerle karşılaştırıldığında orta düzeyde çevresel etkiyi gösterdi.

Başkan Kara'dan Çevreye Duyarlılık Vurgusu

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, çevresel duyarlılığın belediyenin faaliyetlerinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Amacımız bu etkinliği her yıl daha çevreci hale getirmek ve karbon emisyonlarını azaltmak. Enerji kullanımı, ulaşım, atık yönetimi ve malzeme tercihlerinde çevreci yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz," dedi.

Manavgat Belediyesi, 24-26 Nisan tarihlerinde Side Antik Kenti'nde düzenlenen "Uluslararası...

Manavgat Belediyesi, 24-26 Nisan tarihlerinde Side Antik Kenti'nde düzenlenen "Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali"nin karbon ayak izini hesaplattı.

Manavgat Belediyesi, 24-26 Nisan tarihlerinde Side Antik Kenti'nde düzenlenen "Uluslararası...

Manavgat Belediyesi, 24-26 Nisan tarihlerinde Side Antik Kenti'nde düzenlenen "Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali"nin karbon ayak izini hesaplattı.

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