Manavgat Rüşvet Soruşturmasında 2 Eski Meclis Üyesi Tahliye Edildi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan iki eski belediye meclis üyesi, etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle yeniden ifade vererek serbest bırakıldı.

Tahliyeye ilişkin gelişme

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve daha sonra meclis üyeliğinden istifa eden S.Ö. ve D. D., ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her iki isim de etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini beyan etti.

Soruşturmanın kapsamı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvuruları ile ilgili rüşvet iddiaları üzerine yürütüldü. Soruşturma kapsamında aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da bulunduğu 19 zanlı tutuklanmıştı; ayrıca 16 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Soruşturmanın seyrine göre, savcılık ve kolluk ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği, ifadelerin ve olası ek delillerin değerlendirilmesi sürecinin sürdüğü bildirildi.