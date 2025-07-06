Manavgat'ta Kaçan Aslan Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Manavgat'ta Kaçan Aslan Vuruldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hayvan parkından kaçan aslanın sebep olduğu saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, Ilıca Mahallesi'nde bulunan özel bir hayvan parkında, sabah saatlerinde meydana geldi. 'Zeus' isimli erkek aslan, kafesinden çıkarak işçi Süleyman Kır'a saldırdı.

Süleyman Kır, aslanın saldırısı sonucu yaralanarak hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen Kır'ın eşi Gülperi Kır, olayı anlatırken büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Olayın ardından jandarma ve polis ekipleri, hayvan parkı çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve bölgeye giriş çıkışları kapattı. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, hayvanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz tespit edilemediğini belirtti.

Olay anında, aslanın cep telefonu kamerasıyla görüntüleri çekildi. Görüntülerde aslanın ormanlık alana kaçtığı görüldü. Güvenlik güçleri aslanı bulundukları yerde vurdu ve etkisiz hale getirdi.

Gülperi Kır'ın Şok Anıları

Gülperi Kır, olay sırasında yaşanan panik anlarını şöyle anlattı: "Saat 03.30-04.00 civarıydı. Eşimle battaniye örttük ve namaz kılmak için doğrulmaya çalıştım ama hareket edemedim. Ani bir şekilde sol ayağıma bir şeyin dokunduğunu hissettim ve önce 'Köpek mi, kedi mi?' dedim. Sonra büyük bir korkuyla kocaman bir hayvan olduğunu fark ettim."

Daha sonra aslanın üzerinde bulunduğu battaniyeyi kaldırdığında, aslanın kendisine doğru yaklaştığını göreceğini belirten Kır, "Eşimle aslanla mücadele ettik. Olayın ardından komşularımız ve yardıma gelenler de oldu ama aslan bir süre uzaklaştı," dedi.

Süleyman Kır'ın Acı Anıları

Süleyman Kır'ın oğlu Ahmet Kır ise babasının saldırıya uğradığı anları paylaştı. Videoda, Kır aslanla olan mücadele sürecini anlatarak, "Üstümde battaniye vardı. Battaniyeyi kaldırdığımda aslanın üzerime çöktüğünü gördüm. Bir süre boğuştuk," ifadesini kullandı.

Kır, aslanın onu ısırdığı anları ve sonrasında yardım istemek için çevresindeki kimseyi bulamadığını dile getirerek, o esnada kaçtığını söyledi.

Olay, yaşamın ne kadar ani değişebileceğini ve hayvan güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.