DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.298.449,96 0,12%

Manavgat'ta Kaçan Aslan Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Manavgat'taki hayvan parkından kaçan aslan, bir kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra vurularak etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 13:51
Manavgat'ta Kaçan Aslan Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Manavgat'ta Kaçan Aslan Vuruldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hayvan parkından kaçan aslanın sebep olduğu saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, Ilıca Mahallesi'nde bulunan özel bir hayvan parkında, sabah saatlerinde meydana geldi. 'Zeus' isimli erkek aslan, kafesinden çıkarak işçi Süleyman Kır'a saldırdı.

Süleyman Kır, aslanın saldırısı sonucu yaralanarak hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen Kır'ın eşi Gülperi Kır, olayı anlatırken büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Olayın ardından jandarma ve polis ekipleri, hayvan parkı çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve bölgeye giriş çıkışları kapattı. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, hayvanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz tespit edilemediğini belirtti.

Olay anında, aslanın cep telefonu kamerasıyla görüntüleri çekildi. Görüntülerde aslanın ormanlık alana kaçtığı görüldü. Güvenlik güçleri aslanı bulundukları yerde vurdu ve etkisiz hale getirdi.

Gülperi Kır'ın Şok Anıları

Gülperi Kır, olay sırasında yaşanan panik anlarını şöyle anlattı: "Saat 03.30-04.00 civarıydı. Eşimle battaniye örttük ve namaz kılmak için doğrulmaya çalıştım ama hareket edemedim. Ani bir şekilde sol ayağıma bir şeyin dokunduğunu hissettim ve önce 'Köpek mi, kedi mi?' dedim. Sonra büyük bir korkuyla kocaman bir hayvan olduğunu fark ettim."

Daha sonra aslanın üzerinde bulunduğu battaniyeyi kaldırdığında, aslanın kendisine doğru yaklaştığını göreceğini belirten Kır, "Eşimle aslanla mücadele ettik. Olayın ardından komşularımız ve yardıma gelenler de oldu ama aslan bir süre uzaklaştı," dedi.

Süleyman Kır'ın Acı Anıları

Süleyman Kır'ın oğlu Ahmet Kır ise babasının saldırıya uğradığı anları paylaştı. Videoda, Kır aslanla olan mücadele sürecini anlatarak, "Üstümde battaniye vardı. Battaniyeyi kaldırdığımda aslanın üzerime çöktüğünü gördüm. Bir süre boğuştuk," ifadesini kullandı.

Kır, aslanın onu ısırdığı anları ve sonrasında yardım istemek için çevresindeki kimseyi bulamadığını dile getirerek, o esnada kaçtığını söyledi.

Olay, yaşamın ne kadar ani değişebileceğini ve hayvan güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta Kaçan Aslan Vurularak Etkisiz Hale Getirildi
2
DENEYAP Proje Şenliği: 81 İl, 18 Bin Öğrenci Technologie ile Yarıştı
3
Özgür Özel: Muhittin Böcek'in Tutuklanması Antalya'ya Kötülüktür
4
Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale
5
İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasında 119 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
6
Kano Sporcusu Oral Çağlar, Artvin'den Hatay'a Doğru Yolculuğuna Devam Ediyor
7
Mimar Fesih Barut'un Cenazesi Diyarbakır'da Defnedildi

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz