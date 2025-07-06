Manavgat'ta Kaçan Aslan Yaralanmalara Neden Oldu

Hayvan Parkından Kaçan Aslan, Bir Kişiyi Yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, özel bir hayvan parkından kaçan Zeus isimli erkek aslan, sabah saatlerinde bir kişiyi yaraladı. Ilıca Mahallesi'nde bulunan hayvan parkından kaçan aslan, D-400 kara yolu yakınlarında çalışan Süleyman Kır adlı kişiye saldırdı.

Olay sonrası sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ve polis ekipleri, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemleri alarak bölgeye giriş çıkışları kapattı.

Kaymakam Adil Karataş Açıklama Yaptı

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, saldırgan aslanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz netleşmediğini belirtti. Karataş, "Ormanın içine doğru kaçan aslanın yakalanması için çalışmalar devam ediyor," dedi.

Bölgedeki hareketliliği sürdüren gençlerden Bilal Faruk Zeybek, aslanın görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti. Zeybek, saat 03.30 civarında siren sesi duyduktan sonra dışarı çıkıp, polislerin arama yaptığını gördüğünü belirtti. Kafesten kaçan aslanı otluk alanda gördüğünde çok korktuğunu ifade etti.

Öte yandan, hayvan parkında toplamda yaklaşık 30 aslanın bulunduğu bilgisi edinildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.