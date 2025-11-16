Manavgat'ta Kaza: Kaçan Sürücü, Alkollü Motosikletçinin Ehliyeti İptal

Manavgat Sanayi Sitesi'ndeki kazada otomobil sürücüsü kaçtı; yaralı motosiklet sürücüsü Arda Y.'nin 66 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyeti iptal edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:45
Manavgat'ta Kaza: Kaçan Sürücü, Alkollü Motosikletçinin Ehliyeti İptal

Manavgat'ta Kaza: Kaçan Sürücü ve Alkollü Motosikletçi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, olay yerini terk eden otomobil sürücüsü ile alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünün ehliyetinin iptal edilmesi gündeme geldi.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Manavgat Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 3020 Sokak istikametine dönmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 07 JZ 939 plakalı otomobil ile 2009 Sokak yönünde seyir halindeki Arda Y.'nin kullandığı 22 ASP 406 plakalı motorlu bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Arda Y., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde Arda Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

İdari ve Hukuki İşlemler

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinde, Arda Y.'nin 66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 9 bin 267 TL para cezası uygulandı ve aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Kaza sonrası olay yerini terk eden otomobil bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

