Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 9 bin 267’şer TL Ceza

Antalya Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanma olmadı; sürücü belgesi yetersiz bulunan motosiklet sürücüsü ve sahibine 9 bin 267’şer TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:43
Manavgat'ta motosiklet ve otomobil çarpıştı: Ceza kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olayın ardından yapılan incelemede motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine idari yaptırım uygulandı.

Kaza ve araç bilgileri

Kaza, dün Kavaklı Mahallesi 6522 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ş. idaresindeki 07 L 3274 plakalı motosiklet ile Birsen B. yönetimindeki 07 CAU 465 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yapılan inceleme ve uygulanan ceza

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin yetersiz olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 9 bin 267’şer TL para cezası uygulandı.

