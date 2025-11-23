Manavgat'ta Motosiklet Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı

Kaza Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde gerçekleşti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sağından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, otomobilin aynı yöne dönmesi üzerine çarpıştı ve yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine giden Tarık Ö. idaresindeki 01 ANK 441 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Mustafa A. yönetimindeki 10 PD 090 plakalı otomobilin sağından geçmek istedi.

Bu sırada otomobilin 5053 Sokak yönüne dönmesiyle iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve kaza yerinde inceleme sürüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİ SAĞINDAN GEÇMEK İSTEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLİN SAĞ TARAFA DÖNMESİ NEDENİYLE KAZA YAPARAK YARALANDI