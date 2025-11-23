Manavgat'ta Motosiklet Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı

Manavgat’ta sağdan geçmek isteyen motosiklet, aynı yöne dönmek isteyen otomobile çarparak kaza yaptı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:07
Manavgat'ta Motosiklet Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı

Kaza Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde gerçekleşti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sağından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, otomobilin aynı yöne dönmesi üzerine çarpıştı ve yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine giden Tarık Ö. idaresindeki 01 ANK 441 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Mustafa A. yönetimindeki 10 PD 090 plakalı otomobilin sağından geçmek istedi.

Bu sırada otomobilin 5053 Sokak yönüne dönmesiyle iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve kaza yerinde inceleme sürüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİ SAĞINDAN GEÇMEK İSTEYEN MOTOSİKLET...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİ SAĞINDAN GEÇMEK İSTEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLİN SAĞ TARAFA DÖNMESİ NEDENİYLE KAZA YAPARAK YARALANDI

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİ SAĞINDAN GEÇMEK İSTEYEN MOTOSİKLET...

İLGİLİ HABERLER

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuklu'da Temiz Mahalle Temiz Selçuklu Etkinliği 16. Kez Akademi Mahallesi'nde
2
Iğdır Melekli'de silahlı kavga: Gökberk Şahin hayatını kaybetti
3
Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı
4
Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği
5
Yerlikaya: Önünü kesen sürücülere 180 bin lira ceza geliyor
6
Tunceli'de Yaklaşık 50 Dağ Keçisi Yol Kenarında Görüntülendi
7
Manavgat'ta Sulama Kanalına Uçan Araç: Ehliyete 2 Yıl El Konuldu, 26 bin 558 TL Ceza

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor