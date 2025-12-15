Manavgat'ta Organ Bağışı: 67 Yaşındaki Hastanın Karaciğeri ve İki Böbreği

Olayın Detayları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, hastanede beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki hastanın karaciğer ve iki böbreği bağışlandı.

Manavgat’ta yaşayan 67 yaşında erkek hasta, beyin kanaması şüphesiyle 15 gün önce Manavgat Devlet Hastanesine getirilmiş; yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Hastanın beyin ölümünün tespit edilmesinin ardından, Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü yakınlarıyla iletişime geçti.

Yakınlarının organ bağışı onayı vermesi üzerine, vefat eden şahsın organları dün saat 20.00 sıralarında uzman ekiplerce alındı. Alınan organlardan karaciğer ve bir böbrek Antalya’ya, diğer böbrek ise Konyaya gönderildi.

Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi ve Anestezi Uzmanı Doktor Mehmet Ercan Sönmez, ailenin onayının ardından hızlı bir şekilde çalışmaların yürütüldüğünü ve Sağlık Bakanlığı veri tabanında uygun alıcıların bulunduğunu belirtti. Doktor Sönmez, "Bu operasyonun gerçekleşmesi olağanüstü bir çaba sarf eden organ nakli koordinatörlüğümüze ve yoğun bakım personelimize teşekkür ederim. Vefat eden hastamızın organlarını bağışlayarak 3 canın kurtulmasına vesile olan ailesine de şükranlarımı sunarım" dedi.

Operasyon ve lojistik sürecin koordinasyonunda görev alan ekiplere teşekkür edilerek, bağış sayesinde üç hastanın yaşam şansının arttığı vurgulandı.

