DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Manavgat'ta Organ Bağışı: 67 Yaşındaki Hastanın Karaciğeri ve İki Böbreği

Manavgat'ta beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki hastanın karaciğeri ve iki böbreği bağışlandı; organlar Antalya ve Konya'ya gönderildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:42
Manavgat'ta Organ Bağışı: 67 Yaşındaki Hastanın Karaciğeri ve İki Böbreği

Manavgat'ta Organ Bağışı: 67 Yaşındaki Hastanın Karaciğeri ve İki Böbreği

Olayın Detayları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, hastanede beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki hastanın karaciğer ve iki böbreği bağışlandı.

Manavgat’ta yaşayan 67 yaşında erkek hasta, beyin kanaması şüphesiyle 15 gün önce Manavgat Devlet Hastanesine getirilmiş; yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Hastanın beyin ölümünün tespit edilmesinin ardından, Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü yakınlarıyla iletişime geçti.

Yakınlarının organ bağışı onayı vermesi üzerine, vefat eden şahsın organları dün saat 20.00 sıralarında uzman ekiplerce alındı. Alınan organlardan karaciğer ve bir böbrek Antalya’ya, diğer böbrek ise Konyaya gönderildi.

Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi ve Anestezi Uzmanı Doktor Mehmet Ercan Sönmez, ailenin onayının ardından hızlı bir şekilde çalışmaların yürütüldüğünü ve Sağlık Bakanlığı veri tabanında uygun alıcıların bulunduğunu belirtti. Doktor Sönmez, "Bu operasyonun gerçekleşmesi olağanüstü bir çaba sarf eden organ nakli koordinatörlüğümüze ve yoğun bakım personelimize teşekkür ederim. Vefat eden hastamızın organlarını bağışlayarak 3 canın kurtulmasına vesile olan ailesine de şükranlarımı sunarım" dedi.

Operasyon ve lojistik sürecin koordinasyonunda görev alan ekiplere teşekkür edilerek, bağış sayesinde üç hastanın yaşam şansının arttığı vurgulandı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİYLE 2 HAFTA ÖNCE YOĞUN BAKIMA KALDIRILIP...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİYLE 2 HAFTA ÖNCE YOĞUN BAKIMA KALDIRILIP BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN 67 YAŞINDAKİ HASTANIN KARACİĞER VE İKİ BÖBREĞİ BAĞIŞLANDI.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİYLE 2 HAFTA ÖNCE YOĞUN BAKIMA KALDIRILIP...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
İzmir’de Tek Operasyonda 3 milyon 166 bin 874 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 46 Tutuklama
5
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
6
Şampiyon Motosikletçi Özgür Çapacı, Bayındır'da Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi
7
Bel Kütletmek Felce Yol Açabilir: Opr. Dr. Cemali Şahin Uyarıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri