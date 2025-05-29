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Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 12:42
Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manavgat'ta Orman Yangını Söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen orman yangını, yetkililerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, olay anında Acısu Caddesi'nde seyir halinde bulunan vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yapması dikkat çekti.

Orman ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sonrası, ormanda ısınmak amacıyla ateş yaktığı iddia edilen G.Y. adlı şahıs gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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