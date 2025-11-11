Manavgat'ta Sahibinin Vefat Ettiği Araç Bağlandı, Alkollü Sürücüye 9.268 TL Ceza

Manavgat'ta sahibinin vefat ettiği araç bağlandı

Kaza ve ilk tespitler

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim Sözen Caddesi yönünde seyir halinde olan Celil Ö.'nün kullandığı 07 BSS 538 plakalı FIAT marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin A.'nın kullandığı 07 ASC 227 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada yaralanma olmazken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde arkadan çarpan sürücünün 1.61 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye 9.268 TL idari para cezası uygulandı.

Varis devri yapılmayınca araç bağlandı

Yapılan soruşturmada kazaya karışan diğer otomobilin sahibinin bir süre önce hayatını kaybettiği ve vefat sonrası aracın varisleri tarafından üzerlerine alınmadığı belirlendi. Trafik ekipleri, aracın en geç 1 ay içinde veraset ilamı ile birlikte varislerden birinin üzerine geçirilmesi gerektiğini; bu sürenin geçtiğini ve bu nedenle aracın bağlandığını bildirdi.

Sürücünün tepkisi ve sonraki adımlar

Kaza sırasında aracına binerek iş yerine gitmek üzere olan Celil Ö., trafik ekiplerinin kontrolünde aracın sahibinin vefat ettiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Polis ekiplerinin, aracın yediemin otoparkına çekileceğini bildirmesi üzerine Celil Ö., trafik polisinin kararına saygı duyduğunu belirterek araçtaki özel eşyalarını aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

