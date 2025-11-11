Manavgat'ta Sahibinin Vefat Ettiği Araç Bağlandı, Alkollü Sürücüye 9.268 TL Ceza

Manavgat'ta sahibinin vefat ettiği ve varislerce devralınmayan araç bağlandı; kazada alkollü sürücüye 9.268 TL para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 12:05
Manavgat'ta Sahibinin Vefat Ettiği Araç Bağlandı, Alkollü Sürücüye 9.268 TL Ceza

Manavgat'ta sahibinin vefat ettiği araç bağlandı

Kaza ve ilk tespitler

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim Sözen Caddesi yönünde seyir halinde olan Celil Ö.'nün kullandığı 07 BSS 538 plakalı FIAT marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin A.'nın kullandığı 07 ASC 227 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada yaralanma olmazken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde arkadan çarpan sürücünün 1.61 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye 9.268 TL idari para cezası uygulandı.

Varis devri yapılmayınca araç bağlandı

Yapılan soruşturmada kazaya karışan diğer otomobilin sahibinin bir süre önce hayatını kaybettiği ve vefat sonrası aracın varisleri tarafından üzerlerine alınmadığı belirlendi. Trafik ekipleri, aracın en geç 1 ay içinde veraset ilamı ile birlikte varislerden birinin üzerine geçirilmesi gerektiğini; bu sürenin geçtiğini ve bu nedenle aracın bağlandığını bildirdi.

Sürücünün tepkisi ve sonraki adımlar

Kaza sırasında aracına binerek iş yerine gitmek üzere olan Celil Ö., trafik ekiplerinin kontrolünde aracın sahibinin vefat ettiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Polis ekiplerinin, aracın yediemin otoparkına çekileceğini bildirmesi üzerine Celil Ö., trafik polisinin kararına saygı duyduğunu belirterek araçtaki özel eşyalarını aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YAŞANAN KAZADA SÜRÜCÜLERDEN BİRİSİ 1.61 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKARKEN...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YAŞANAN KAZADA SÜRÜCÜLERDEN BİRİSİ 1.61 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKARKEN, DİĞER ARAÇ SAHİBİNİN BİR SÜRE ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ, VEFATININ ARDINDAN ARACIN VARİSLER TARAFINDAN ÜZERLERİNE ALINMADIĞI İÇİN BAĞLANDI.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YAŞANAN KAZADA SÜRÜCÜLERDEN BİRİSİ 1.61 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKARKEN...

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri