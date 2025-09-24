Manavgat'ta Tarım Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı — Müdahale Sürüyor

Manavgat Yeniköy'de tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarla ormanlık alana yayıldı; Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:28
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Müdahale ve Durum

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, özellikle seralara yakın bölgedeki yangına yoğun şekilde müdahale ediyor.

Yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi; ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği aktarıldı.

