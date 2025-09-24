Manavgat'ta Tarım Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı — Müdahale Sürüyor

Manavgat'ta Tarım Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Müdahale ve Durum

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, özellikle seralara yakın bölgedeki yangına yoğun şekilde müdahale ediyor.

Yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi; ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği aktarıldı.

