Manavgat'ta Tırın Altında Kalan Karayolları İşçisi Yaşamını Yitirdi

Manavgat'ta Tır Trafikteki Karayolları İşçisini Ezdi: 61 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu çevreyolunda yürütülen bakım çalışmaları sırasında görev yapan bir karayolları işçisi, bir tırın altında kalarak ağır yaralandı. Taşeron firmada çalışan 61 yaşındaki Ali Andıç, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya - Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki sürücü Göksel K. idaresindeki, 07 CHH 373 plakalı ve 07 BIJ 187 dorse plakalı lojistik firmaya ait tır, Manavgat çevreyolu köprüsüne 250 metre mesafede Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından köprüde yapılacak çalışma nedeniyle yolda yönlendirme ve dubalama yapan Ali Andıç’a çarparak altına aldı.

Kazanın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Manavgat birimi, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Tırın altından çıkarılan talihsiz işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olayın haberini alan yakınları Manavgat Devlet Hastanesi'ne akın etti. Ali Andıç’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Tır sürücüsü Göksel K., olayın ardından gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

