DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,13%
ALTIN
5.954,09 -1,74%
BITCOIN
3.937.861,02 -0,75%

Manavgat'ta Tırın Altında Kalan Karayolları İşçisi Yaşamını Yitirdi

Manavgat D-400 çevreyolunda yol düzenlemesi yapan taşeron işçi Ali Andıç, tırın altında kalarak ağır yaralandı; Manavgat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:27
Manavgat'ta Tırın Altında Kalan Karayolları İşçisi Yaşamını Yitirdi

Manavgat'ta Tır Trafikteki Karayolları İşçisini Ezdi: 61 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu çevreyolunda yürütülen bakım çalışmaları sırasında görev yapan bir karayolları işçisi, bir tırın altında kalarak ağır yaralandı. Taşeron firmada çalışan 61 yaşındaki Ali Andıç, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya - Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki sürücü Göksel K. idaresindeki, 07 CHH 373 plakalı ve 07 BIJ 187 dorse plakalı lojistik firmaya ait tır, Manavgat çevreyolu köprüsüne 250 metre mesafede Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından köprüde yapılacak çalışma nedeniyle yolda yönlendirme ve dubalama yapan Ali Andıç’a çarparak altına aldı.

Kazanın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Manavgat birimi, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Tırın altından çıkarılan talihsiz işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olayın haberini alan yakınları Manavgat Devlet Hastanesi'ne akın etti. Ali Andıç’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Tır sürücüsü Göksel K., olayın ardından gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVREYOLUNDA YAPILAN BAKIM ÇALIŞMASINDA GÖREVLİ...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVREYOLUNDA YAPILAN BAKIM ÇALIŞMASINDA GÖREVLİ KARAYOLLARI İŞÇİSİ TIRIN ALTINDA KALARAK AĞIR YARALANDI.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVREYOLUNDA YAPILAN BAKIM ÇALIŞMASINDA GÖREVLİ...

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir 2025 Aralık Meclisi: 28 Gündem ve Arkeolojik Alan Tescilleri
2
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi
3
Türk Kızılay ve SK Plasma, Ankara'da İlk Plazma İlaç Tesisini Kuruyor
4
Bartın'da 78 Yaşındaki Zehra Günay Çalılıktan Kurtarıldı
5
Yozgat Belediye Meclisi'nde 'Yalancı' Tartışması Gerginliğe Dönüştü
6
Kastamonu'da büfe işletmecisi müdür yardımcısını darp etti: Tutuklandı
7
Balıkesir'de 22K Kampüs-Çamlık Hattı ile Öğrencilere Güvenli Ulaşım

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?