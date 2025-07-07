Manavgat'ta Yaralayan Aslanın Kaçtığı Hayvan Parkında Denetim

Manavgat'ta Aslan Kaçtığı Hayvan Parkı Denetlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve maliye ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren ve dün mühürlenen "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesinde incelemelerde bulundu.

Denetimler ve Rapor Hazırlığı

Her ekip, kendi alanlarıyla ilgili denetimlerde bulunarak, işletmeyle ilgili detaylı bir rapor hazırlayacağı belirtildi. Olayın ortaya çıktığı gün, aslanın kafesinin üst kısmını kırarak kaçtığı ve birlikte kaldığı dişi aslanın ise bir süre önce öldüğü öğrenildi.

Olayın Gelişimi

Olay, Ilıca Mahallesi'ndeki hayvan parkında, dün saat 03.21'de yaşandı. "Zeus" isimli aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaraladı. Ormanlık alana yönelen aslan, hayvanat bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla etkisiz hale getirildi.

İnceleme Süreci

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, aslanı canlı yakalamanın mümkün olmadığı duyurularak, hayvanın kaçtığı işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemleri alarak hayvan parkını mühürledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve maliye ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren ve dün mühürlenen "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi. Her ekip alanlarıyla ilgili denetimlerde bulunurken, daha sonra işletmeyle ilgili rapor hazırlanacağı belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve maliye ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren ve dün mühürlenen "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi. Her ekip alanlarıyla ilgili denetimlerde bulunurken, daha sonra işletmeyle ilgili rapor hazırlanacağı belirtildi.