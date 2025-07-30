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Manavgat'taki Aslan Saldırısında Çiftçiden Üzüntü Dolu Açıklama

Manavgat'ta aslan saldırısına uğrayan çiftçi Süleyman Kır, aslanın öldürülmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 11:34
Manavgat'taki Aslan Saldırısında Çiftçiden Üzüntü Dolu Açıklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hayvan parkından kaçan bir aslanın saldırısına uğrayan Süleyman Kır, yaşadığı olayın ardından derin bir üzüntü içinde. 6 Temmuz gecesi Zeus isimli aslan tarafından yaralanan Kır, tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kır, “Aslanı uyuştursalardı, öldürmeselerdi iyi olurdu. Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan. Diğer suçlu olanlar cezasını çeksin” şeklinde konuştu. 53 yaşındaki çiftçi, olay sonrası vücudunda çeşitli yaralarla birlikte, derin bir diş izi bulunan ayağında da tedavi görüyor. Kır, haftada bir kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kontrol için gitmekte.

Yaraları büyük oranda iyileşse de, hala ayakta durmakta zorlandığını ifade eden Kır, durumu nedeniyle genellikle evde dinlendiğini söyledi. “Çok ayakta kalırsam ayağımdaki büyük diş yarası ağrı yapıyor” diye ekledi.

Olay sırasında aslanın saldırdığı anların cep telefonlarıyla görüntülendiğini hatırlatan Kır, “Çocuklarım bile korkuyor. 'Tekrar kaçar mı?' diye korkuyoruz” diyerek endişelerini dile getirdi. Tarım arazisinin hayvanat bahçesine yakın olmasının işçi bulmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi’nde D-400 kara yolu yakınlarındaki hayvan parkından kaçan Zeus isimli aslan, tarlasında çalışan Kır’a saldırmış, sonrasında Ormanlık alanda etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hayvan parkını mühürlemiş, işletme sahibi gözaltına alınmış ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslanın saldırması sonucu yaralanan Süleyman...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslanın saldırması sonucu yaralanan Süleyman Kır, AA muhabirine olay anını anlattı, saldırı sonrası vücudunda oluşan yaraları gösterdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslanın saldırması sonucu yaralanan Süleyman...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslanın saldırması sonucu yaralanan Süleyman Kır, AA muhabirine olay anını anlattı, saldırı sonrası vücudunda oluşan yaraları gösterdi.

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