Mandalay'daki Patlama Sonrası Çin Başkonsolosluğu Zarar Gördü

Mandalay'daki Patlama Detayları

Myanmar'ın Mandalay kentinde meydana gelen "küçük çapta bir patlama", bölgedeki Çin Başkonsolosluğu'nun çatısının zarar görmesine yol açtı. Myanmar ordusu, olayla ilgili bir açıklama yaparak patlamanın ardından can kaybının olmadığını duyurdu.

Olayın Failleri Henüz Bilinmiyor

Açıklamada, patlamanın boyutunun "küçük ölçekli" olduğu belirtilerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, bu saldırıyı kimin üstlendiğine dair herhangi bir bilginin olmadığı ifade edildi. Olayın Ardından Alınan Önlemler

Mandalay'daki güvenlik güçleri, patlama sonrası bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak, olayın nedenlerini anlamak ve failleri bulmak adına çabalarını sürdürüyor.