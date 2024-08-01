Manevi Aydınlık, Şamdan: Üsküdar’da Tarih ve Sanat Buluşması

Manevi Aydınlık, Şamdan Serisi Üsküdar'da Açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 100. yılına özel olarak hazırlanan "Manevi Aydınlık, Şamdan" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin Detayları

İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü envanterinden seçilen toplamda hanım sultanlar tarafından bağışlanan şamdanlar, 1613-1868 yılları arasında üretilmiş eserler olarak dikkat çekiyor.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy’un açılışını gerçekleştirdiği etkinlikte Gökhan Burkan, sergi hakkında bilgiler verdi. Burkan, "Bu sergide, hanım sultanların Üsküdar'daki siluetinin oluşturduğu eserleri ve taşınır kültürel varlıkları sergiliyoruz. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tunç, bakır, gümüş ve tombak şamdanlarını sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz," dedi.

Mimar Sinan'ın İnovasyonu

Sergide yalnızca şamdanlar değil, Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nde kullandığı "is odası" hikayesine de yer verildi. Burkan, "Mimar Sinan, yapının içerisine mumların neden olduğu islerin toplanabilmesi için is odasını tasarladı. Bu odada toplanan isler, mürekkep elde etmekte kullanılıyordu," şeklinde konuştu.

Özel Mürekkeplerin Anlamı

Burkan, elde edilen mürekkeplerin uzun ömürlü ve boş yazım yanlışlarının silinebiliyor olmasının önemine değinerek, "Bu mürekkepler, Mekke ve Medine'ye giden Suriye alaylarına veriliyor, kutsal toprakların maneviyatını taşıyordu. Kur'an-ı Kerim'ler ve hat levhaları bu mürekkeplerle yazılıyordu," dedi.

Gelecek İhtimalleri

Burkan ayrıca, sergi kapsamındaki temanın devamı niteliğinde bir programın yakın zamanda Üsküdar'da gerçekleşeceğini belirtti.

Sergi, 15 Ağustos'a kadar pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan "Manevi Aydınlık, Şamdan" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan "Manevi Aydınlık, Şamdan" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan "Manevi Aydınlık, Şamdan" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan "Manevi Aydınlık, Şamdan" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan "Manevi Aydınlık, Şamdan" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan "Manevi Aydınlık, Şamdan" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açıldı.