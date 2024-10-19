Manipur'da Kuki ve Meitei Toplulukları Arasındaki Çatışmalar Yeniden Alevlendi

Manipur'da Yeniden Patlak Veren Çatışmalar

Hindistan'ın Manipur eyaletinde son zamanlarda Kuki ve Meitei toplulukları arasında barış görüşmelerinin ardından çatışmalar yeniden başladı. Geçtiğimiz ay başlayan söz konusu görüşmelerin ardından, taraflar tekrar karşı karşıya geldi.

Jiribam'da Çatışmalar Başladı

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Manipur'un Jiribam bölgesinde, Kuki topluluğuna mensup olduğu düşünülen bireyler, Borobekera Polis Karakolu'na saldırı gerçekleştirdi. Yerel saatle 05.30 civarında patlak veren çatışmalar sonucunda, Meitei topluluğuna ait üç ev Kukiler tarafından ateşe verildi. Bu saldırı neticesinde çeşitli evler, kullanılan patlayıcılar nedeniyle hasar gördü.

Güvenlik Güçleri ve Durum Kontrol Altına Alındı

Manipur Emniyet Müdürü Rajiv Sing, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bu çatışmaları kontrol altına aldığını ve olası yeni çatışmalara karşı ilave güvenlik önlemleri alındığını bildirdi. Sing, her iki topluluk arasında en iyi çözümün "barışçıl bir diyalog" olacağını vurguladı ve bölgedeki alarm seviyesinin yükseldiğini belirtti.

Geçmişteki Olayların Ardından Gelen Şiddet

Hindistan hükümeti, 17 Eylül tarihinde Manipur'daki çatışmaları azaltmaya yönelik bir yol haritası belirlediğini açıkladı. Meitei topluluğunun, "Planlı Kabile" statüsüne dahil edilmediği gerekçesiyle 3 Mayıs 2023'te başlattığı gösteriler çeşitli etnik grupların tepkisiyle karşılaşarak şiddete dönüştü. O tarihten itibaren yaşanan olaylarla birlikte, ölü sayısı 225'e ulaşırken, 60 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.