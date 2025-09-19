Manipur'da Paramiliter Araca Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Manipur'da Assam Tüfekleri aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı; bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:08
Manipur'ın Bishnupur bölgesinde paramiliter güce ait araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay

India Today'in haberine göre, saldırı yerel saatle 17.50'de, Manipur'da görevli paramiliter güç olan Assam Tüfekleri (AssamRifles)'ne ait araca gerçekleştirildi.

Operasyon ve müdahale

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Tepkiler

Manipur Valisi Ajay Kumar Bhalla, saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve "bu tür şiddet eylemlerine asla tolerans gösterilmeyeceğini" belirtti.

