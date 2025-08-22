Manisa Ahmetli'de Plastik Kasa Deposu Yangını Söndürüldü
Olayın Detayları
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, plastik kasaların bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Alahıdır Mahallesi İzmir-Ankara kara yolundaki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 6 araç ve 15 itfaiye personeli yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü; olayın söndürülmesine rağmen yangın hasara yol açtı.
