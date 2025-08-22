DOLAR
Manisa Ahmetli'de Plastik Kasa Deposu Yangını Söndürüldü

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki plastik kasaların bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü; yangın hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:54
Olayın Detayları

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, plastik kasaların bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Alahıdır Mahallesi İzmir-Ankara kara yolundaki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 6 araç ve 15 itfaiye personeli yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü; olayın söndürülmesine rağmen yangın hasara yol açtı.

