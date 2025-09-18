Manisa Akhisar'da göçük: Sulama havuzu kazısında 2 kişi öldü

Manisa Akhisar'da sulama havuzu kazısında toprak kaymasıyla göçük altında kalan Erdal ve Ercan Okatan yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:29
Olayın Detayları

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, su biriktirme havuzu kazma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası mevkisinde tarlaları için sulama havuzu açmaya çalışan amca çocukları Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda ulaşılan iki çiftçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Amca çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

