Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi
Operasyonda 1 kişi tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaşehir Büro Amirliği ekipleri Barış Mahallesi'ndeki bir adrese baskın gerçekleştirdi.
S.D'nin (49) adresinde yapılan aramada 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
