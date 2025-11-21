Manisa'da 112 Litre Sahte Rakı ve Viski Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma operasyonunda 112 litre sahte rakı ve viski ile damıtma düzeneği ve ekipman ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:57
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 112 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda sahte rakı ve viskinin yanı sıra üretimde kullanılan ekipmanlar da bulundu.

Operasyonun Detayları

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'ndeki bir ikamette sahte alkol üretildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından H.T.'ye ait ikamete operasyon düzenlenip arama yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

İkamette yapılan aramada şu malzemeler ele geçirildi: 105 litre sahte rakı, 7 litre sahte viski, 1 adet damıtma düzeneği, 1 adet krom kazan, yaklaşık 2 metre uzunluğunda krom boru, 1 adet tüp ocağı ve 1 adet tüp.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

