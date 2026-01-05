DOLAR
Manisa'da 2025'te 11 Milyon Muayene, 145 Bin Ameliyat

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:59
Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, 2025 yılı sağlık hizmetleri faaliyetlerini değerlendirerek il genelinde yürütülen çalışmalar ve gelecek hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zeren, Manisa'da sağlık hizmetlerini daha nitelikli, kaliteli ve ulaşılabilir hale getirmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını vurguladı.

Genel performans ve hizmet rakamları

Zeren, 2025 yılında il genelinde toplam 11 milyon muayene hizmeti sunulduğunu ve 145 bin hastaya başarılı ameliyat gerçekleştirildiğini açıkladı. Aynı dönemde 158 bin hasta yataklı servislerde, 28 bin hasta ise yoğun bakım servislerinde tedavi gördü.

Yeni hizmetler ve güçlenen altyapı

2025'te kamu sağlık tesislerinde dikkat çeken yenilikler arasında ilk kez sunulan diş implant hizmeti yer aldı. Merkezefendi Devlet Hastanesinde Morris Şinasi Çocuk Acil Servisi ile doğum hizmetleri faaliyete geçti. 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapasitesi 8 yeni ambulans ile güçlendi ve yıl içinde 150 bini aşkın vatandaşa ambulans hizmeti verildi. İl genelindeki yatak sayısı 89 artışla 4.855e yükseldi. Ayrıca Manisa Şehir Hastanesinde Tam Otomatik Kemoterapi Ünitesi ile ERCP Ünitesi hizmete alındı.

Koruyucu sağlık hizmetlerinde artış

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri genişletildi. Mobil Mamografi Aracı hizmete alındı ve bu araç Türkiye'de en fazla kanser taraması yapan araç konumuna geldi. Aile Sağlığı Merkezlerinde 1.165.000 kronik hastalık taraması ve 646.000 kronik hastalık izlemi gerçekleştirildi. Sezaryen oranları %23'ten %18'e düşürüldü; normal doğum teşvik edildi. Yunusemre ve Turgutlu ilçelerinde Sağlıklı Hayat Merkezleri açıldı ve yıl içinde 230 bin vatandaşa kanser taraması yapıldı.

Yeni sağlık tesisleri

2025 yılı içinde Manisa genelinde 13 yeni sağlık tesisinin yapımı tamamlanarak hizmete alındı. Zeren, bu yatırımların sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Evde sağlık hizmetleri ve bağımlılıkla mücadele

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında kayıtlı hasta sayısı 7.748e ulaşırken, yıl içinde 87.317 ziyaret gerçekleştirildi. Evde ağız ve diş sağlığı ile görüntülü evde sağlık hizmetleri ilk kez başlatıldı. Bağımlılıkla mücadelede ise eğitim verilen kişi sayısı 200 bine ulaştı; arındırma merkezlerinde binlerce başvuru alındı ve risk tespitine yönelik yeni bir yazılım geliştirildi.

Tütünle mücadelede denetim ve destek

Tütünle mücadele kapsamında sigara bırakma polikliniği sayısı 25'e çıkarıldı ve muayene sayısı 6.900'e ulaştı. 2025'te işletmelere yönelik 85.000 tütün denetimi yapıldı ve 500 ihlale cezai işlem uygulandı.

2026 hedefleri

İl Sağlık Müdürü Zeren, 2026 hedefleri arasında Manisa'da çok sayıda birinci ve ikinci basamak sağlık tesisinin tamamlanmasının ve yapımına başlanmasının planlandığını; ayrıca Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) üzerinden görüntülü sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

