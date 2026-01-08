Altındağ’da 2026'nın İlk Mahalle Buluşması — Veysel Tiryaki Vatandaşlarla Buluştu

Altındağ’da 2026'nın İlk Mahalle Buluşması Şair Baki Kültür Merkezi’nde Gerçekleşti

Altındağ’da mahalle buluşmaları hız kesmeden devam ediyor. 2026 yılının ilk mahalle buluşması, Şair Baki Kültür Merkezi’nde düzenlenerek Altındağlılarla buluştu.

Başkan Tiryaki ile Doğrudan İletişim

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağlı vatandaşlarla 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezinde bir araya geldi. Toplantıya Şair Baki, Örnek, Zübeyde Hanım, Plevne, Gültepe, Ulucanlar, Gülpınar, Güneşevler, Yıldıztepe, Altınpark, Hacılar, Aydınlıkevler, Doğantepe ve Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri katıldı.

Katılımcılar, düzenlenen geziler ve katıldıkları kurslarda yaşadıkları anıları Başkan Tiryaki ile paylaştı. Başkan Tiryaki, Altındağlı kadınların istek ve görüşlerine de kulak verdi.

Hizmetlerin Değerlendirilmesi ve Temizlik Çağrısı

Başkan Tiryaki, vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiklerini vurgulayarak şöyle dedi: "Altındağlı vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Böylece birbirimizi daha yakından tanıyoruz, sohbet ediyoruz, sorularına yanıt veriyorum. Kendileri için açtığımız merkezlerden ve düzenlediğimiz gezilerden ve sunulan imkanlardan faydalanmaları çok güzel. Bu hizmetlerden memnun kalmaları, mutlu olmaları bizleri de mutlu ediyor."

Toplantıda temizlik seferberliğine dair çağrısını yineleyen Başkan Tiryaki, vatandaşlardan destek istedi: "Altındağ’da çok büyük bir temizlik seferberliği başlattık. Temizlik konusunda her bir vatandaşımızdan bu seferberliğe destek bekliyorum. Sizlerden biraz daha özenli davranmanızı rica ediyorum. Çöplerimizi saatinde ve ağzı bağlı çöp torbalarında dışarıya çıkaralım, yerlere çöp atmayalım. Birbirimize örnek olalım. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, mahallemizi de öyle temiz tutalım. Bize temizlik yakışır."

Toplantıyı, Altındağ’ın kadınlarına yönelik teşekkür sözleriyle tamamlayan Başkan Tiryaki, katılıma ve desteğe teşekkür etti: "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Altındağ’ın iyi yürekli kadınlarına canı gönülden teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız".

