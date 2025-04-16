Manisa'da Ahır Yangını, İki Evi Kül Etti

Manisa'da Yangın Paniği!

Manisa'nın Demirci ilçesinde, ahırda başlayan yangın, hızla iki müstakil eve sıçradı. Olay, Küçükoba Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan (75) ve Elif Öztin (71) çiftine ait müstakil evin ahır kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler hızlıca bölgeye yönlendirildi. Ahırda istiflenmiş samanların tutuşmasıyla büyüyen alevler, yaşlı çiftin evinin yanı sıra çocukları Ali Öztin'e ait eve de sıçradı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın, Öztin çiftinin evinin kullanılamaz hale gelmesine ve Ali Öztin'in evinde hasar oluşmasına neden oldu.

Olay, mahalle sakinlerinde büyük bir paniğe yol açarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmalar devam ediyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ahırda başlayan ve 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü. Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ahırda başlayan ve 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü. Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.