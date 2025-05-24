Manisa’da Anahtar Kopyalayarak Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Hırsızlık Skandalı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hacamat yaptıkları kişinin anahtarını kopyalayarak altınlarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Olay, Dilşikar Mahallesi'nde meydana geldi.

Müşteki İhbarı ve Olayın Gelişimi

İlk olarak, evindeki ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Ayten Ç., durumu polise bildirdi. Müştekiden gelen ihbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili derhal çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Ayten Ç.'nin evinin anahtarının, hacamat öncesinde hizmet verdiği O.C.U. (36) ve eşi E.U. (33) tarafından çantasından alınarak kopyalandığı belirlendi. Anahtarın kopyalanmasının ardından, şüphelilerin kadını takip ederek ikametini öğrendikleri tespit edildi.

Sosyal Medya Paylaşımı Hırsızları Ele Verdi

Şüphelilerin, Ayten Ç.'nin sosyal medyada şehir dışında tatilde olduğunu öğrenmeleri sonucu, evine girip ziynet eşyalarını çaldıkları ortaya çıktı.

Polis Operasyonu ve Tutuklama

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla, toplamda 4 suç kaydı bulunan O.C.U. ve 2 suç kaydı bulunan eşi E.U.'yu gözaltına aldı. Ekipler, zanlılarla birlikte ele geçirilen 274 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını Ayten Ç.'ye geri teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C.U. tutuklanırken, eşi E.U. serbest bırakıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hacamat yaptıkları kişinin anahtarını kopyalayıp evindeki altınları çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.